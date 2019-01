Der Petitionsausschuss befasst sich in seiner öffentlichen Sitzung am Montag, 14. Januar 2019, mit dem im Dezember in den Bundestag eingebrachten Regierungsentwurf für ein Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) (19/6337) sowie dem UN-Migrationspakt. Ab 11 Uhr beraten die Abgeordneten unter Vorsitz von Marian Wendt (CDU/CSU) im Anhörungssaal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses in Berlin eine Petition mit der Forderung, der Bundestag solle den TSVG-Entwurf ablehnen und an das zuständige Fachministerium zurück verweisen. Um 12 Uhr schließt sich dann die Beratung einer Eingabe mit der Forderung an, die Bundesregierung solle dem globalen Migrationspakt (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration) nicht beitreten, sich in der UN-Generalversammlung im September 2019 in der Abstimmung darüber der Stimme enthalten und eine Erklärung bei den Vereinten Nationen abgeben, wonach der globale Migrationspakt für Deutschland nicht bindend sei.

Die Sitzung wird live im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Mehr als 200.000 Unterstützer für TSVG-Petition

Mehr als 200.000 Unterstützer fand die von der Psychotherapeutin Ariadne Sartorius vom Bundesverband der Vertragspsychotherapeuten eingebrachte Petition, die sich gegen die Verabschiedung des Terminservice- und Versorgungsgesetzes in der von der Bundesregierung vorgelegten Fassung wendet. Ziel des Regierungsentwurfs ist es, mit einer Weiterentwicklung der Terminservicestellen Patienten künftig schneller an Ärzte vermitteln zu können.

Dem Entwurf zufolge soll der Terminservice zu einem Service für die ambulante Versorgung und Notfälle ausgebaut werden. Die Terminservicestelle soll über eine bundesweit einheitliche Notdienstnummer sowie über das Internet ständig erreichbar sein. Das Mindestsprechstundenangebot der Ärzte soll auf 25 Stunden pro Woche ausgedehnt werden.

„Gestufte und gesteuerte“ Versorgung wird abgelehnt

Die Petentin wendet sich gegen die von der Bundesregierung mit dem Gesetz geplante „gestufte und gesteuerte“ Versorgung in der psychotherapeutischen Behandlung. Ausgesuchte Ärzte und Psychotherapeuten, deren Qualifikation erst noch durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) definiert werden soll, sollen laut der Petition in Voruntersuchungen entscheiden, welchem Hilfs- oder Therapieangebot die Betroffenen zugeführt werden.

Eine derartige Selektion, bevor eine Behandlung in Anspruch genommen werden kann, heble den freien Zugang zum ärztlichen oder psychologischen Psychotherapeuten aus, kritisiert Ariadne Sartorius.

„Neues Nadelöhr vor der eigentlichen Behandlung“

In der Petition werden mehrere Gründe aufgeführt, die aus Sicht der Petentin für die Streichung der Regelung sprechen. Den psychisch kranken Patientinnen und Patienten werde damit aufgebürdet, oftmals enorme, hoch schambesetzte seelische Belastungen gegenüber Behandlern darzustellen, „die sie danach in der Regel nicht wiedersehen werden und die sie nicht selbst nach Vertrauensgesichtspunkten gewählt haben“. Es entstehe so ein „neues Nadelöhr vor der eigentlichen Behandlung“. Darüber hinaus würden auch die psychotherapeutisch tätigen Ärzte und Psychologischen Psychotherapeuten, die aufgrund ihrer Fachkunde und Zulassung alle über die Qualifikation zur Diagnostik, Indikationsstellung und Behandlungsplanung verfügen, diskriminiert, schreibt die Petentin.

Petent: UN-Migrationspakt nicht geeignet, Migrationsfragen zu regeln

Die Eingabe des Petenten Ludwig Englmeier zum UN-Migrationspakt fand knapp 108.000 Mitzeichner. Aus Sicht des Petenten ist der Pakt nicht geeignet, Migrationsfragen zu regeln. „Es ist ein Verlust deutscher Souveränität in der Einwanderungspolitik und ein Verwischen der Unterschiede zwischen legaler und illegaler Migration zu befürchten“, heißt es in der Vorlage.

Die Bundesregierung, so wird gefordert, solle stattdessen den Standpunkt der österreichischen Bundesregierung unterstützen, dass nämlich kein Menschenrecht auf Migration bestehe und entstehen könne, „sei es durch Völkergewohnheitsrecht, Soft Law oder internationale Rechtsprechung“.

„Regelung fördert Erwartungshaltung bei Migrationswilligen“

Englmeier schreibt weiter, zwar werde in dem Dokument zum globalen Migrationspakt einerseits versichert, die Inhalte seien nicht verpflichtend. Andererseits werde mehr als 50 Mal von „sich verpflichten“ oder „Verpflichtung“ gegenüber Migranten gesprochen, wodurch deutlich werde, „dass durch den Migrationspakt zumindest der Einstieg in eine Selbstverpflichtung erfolgt“.

Wenn aber der Eindruck der Verbindlichkeit erweckt werde, fördere man eine Erwartungshaltung bei Migrationswilligen und befeuere damit die Migration an sich, kritisiert der Petent.

Handlungsspielraum „noch weiter eingeschränkt“

„Besonders kritisch ist, dass Migranten ungeachtet ihres Migrationsstatus einen Zugang zu sozialstaatliche Leistungen bekommen sollen, der darüber hinaus diskriminierungsfrei erfolgen soll, was wohl bedeuten würde, dass selbst illegale Einwanderer einen Anspruch auf die gleichen Sozialleistungen wie Einheimische hätten“, heißt es in der Petition.

Damit würde aus Sicht Englmeiers der Handlungsspielraum der Bundesländer in der Asyl- und Migrationspolitik, die zum Teil vorrangig Sachleistungen für Migranten vorsähen, „noch weiter eingeschränkt“.

Abschließendes Votum in späterer Sitzung

Im Verlauf der öffentlichen Sitzung erhalten die Petenten die Möglichkeit, ihr Anliegen nochmals kurz darzustellen, um dann konkrete Fragen der Ausschussmitglieder zu beantworten.

An der Sitzung nehmen auch Mitglieder der Bundesregierung teil, die von den Abgeordneten zu den Themen befragt werden können. Ein abschließendes Votum wird der Ausschuss in einer seiner späteren Sitzungen fällen. (hau/04.01.2019)