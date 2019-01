„Prävention von Massenverbrechen – Möglichkeiten für den Ausbau von Frühwarnmechanismen und Kohärenz in Deutschland“ lautet das Thema einer öffentlichen Sitzung des Unterausschusses „Zivile Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und vernetztes Handeln“ des Auswärtigen Ausschusses am Montag, 14. Januar 2019. Als Sachverständige sind Adama Dieng, Sonderberater der Vereinten Nationen für die Verhinderung von Völkermord, und Jens Stappenbeck von „Genocide Alert“ geladen. Die Sitzung unter Vorsitz von Ottmar von Holtz (Bündnis 90/Die Grünen) beginnt um 16.45 Uhr im Sitzungssaal 2.800 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert eineinhalb Stunden.

Zwei Sachverständige geladen

Der 68-jährige Senegalese Adama Gieng ist seit 2012 Sonderberater der Vereinten Nationen für die Verhinderung von Völkermord. Zuvor war er Vorstandsmitglied des Internationalen Instituts zur Förderung von Demokratie und demokratischer Teilhabe (International Institute for Democracy and Electoral Assistance) und Bevollmächtigter des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda.

Jens Stappenbeck ist seit 2015 stellvertretender Vorsitzender der deutschen Menschenrechtsorganisation Genocide Alert mit Sitz in Köln. Er leitet den Genocide Alert Monitor und befasst sich neben dem Monitoring von Massenverbrechen mit Möglichkeiten der Risikoanalyse und Frühwarnung. Genocide Alert wurde 2007 gegründet und setzt sich nach eigener Darstellung für die Verhinderung und Bestrafung schwerster Menschenrechtsverbrechen wie Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit ein. Ziel ist es den Angaben zufolge, Deutschland und die Europäische Union zu einer verantwortungsbewussten, solidarischen und menschenrechtsbasierten Außenpolitik zu bewegen. (vom/03.01.2019)

Zeit: Montag, 14. Januar 2018, 16.45 bis 18.15 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.800

