Die Bundesregierung will die Möglichkeit schaffen, den Jugendfreiwilligendienst sowie den Bundesfreiwilligendienst für Personen vor Vollendung des 27. Lebensjahres in Teilzeit zu absolvieren. Ein entsprechender Gesetzentwurf (19/7839) steht am Donnerstag, 14. März 2019, auf der Tagesordnung des Bundestages. Die Vorlage soll nach einstündiger Debatte – ebenso wie ein von der FDP-Fraktion angekündigter Antrag mit dem Titel „Den Bundesfreiwilligendienst für Seniorinnen und Senioren attraktiver machen“ – zur weiteren Beratung an die Ausschüsse unter Federführung des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend überwiesen werden.

Kein Rechtsanspruch auf Reduzierung der Dienstzeit

Voraussetzung für eine Teilzeitabsolvierung der Freiwilligendienste soll nach den Vorstellungen der Bundesregierung sein, dass einerseits ein „berechtigtes Interesse“ der Freiwilligen an einer Reduzierung der täglichen oder wöchentlichen Dienstzeit vorliegt und andererseits im Bundesfreiwilligendienst die Einsatzstelle und die Freiwilligen beziehungsweise in einem Jugendfreiwilligendienst die Einsatzstelle, der Träger und die Freiwilligen einverstanden sind.

Ein berechtigtes Interesse ist laut der Vorlage unter anderem dann gegeben, wenn Freiwillige ein Kind oder eine nahestehende pflegebedürftige Person zu betreuen haben oder andere, vergleichbar schwerwiegende Gründe vorliegen. Ein Rechtsanspruch auf eine Reduzierung der täglichen oder wöchentlichen Dienstzeit werde durch die Neuregelung nicht geschaffen, macht die Bundesregierung deutlich. (hau/28.02.2019)