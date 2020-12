Der 2. Untersuchungsausschuss („Pkw-Maut“) setzt seine öffentliche Zeugenvernehmung am Donnerstag, 17. Dezember 2020, fort. Geladen sind die vier Zeugen Dr. Stefan Lütje von Greenberg Traurig Germany LLP, Alexander Ruoff von der Firma CTS Eventim AG & Co. KGaA, Karl-Heinz Görrissen vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur und Guido Beermann, Minister für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg. Die Sitzung unter Vorsitz von Udo Schiefner (SPD) beginnt um 11 Uhr im Anhörungssaal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses in Berlin. (vom/11.12.2020)

Zeit: Donnerstag, 17. Dezember 2020, 11 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Anhörungssaal 3.101

Interessierte Besucher können sich im Sekretariat des Untersuchungsausschusses unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden (E-Mail: 2.untersuchungsausschuss@bundestag.de, Fax: 030/227-30315) anmelden. Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden. In den Gebäuden des Deutschen Bundestages muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Besucher können die Sitzung im Sitzungssaal E 300 des Paul-Löbe-Hauses mitverfolgen.

Liste der geladenen Zeugen