Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 07.05.2020 (hib 481/2020)

Berlin: (hib/HAU) Nach Auskunft der DB Netz AG gibt es in Niedersachsen 2.064 Eisenbahnbrücken, wovon 40 Brücken (rund 1,9 Prozent) in den kommenden Jahren sanierungsbedürftig sind. Das schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/18843) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/17639). Das Durchschnittsalter der Eisenbahnbrücken in Niedersachsen liegt der Vorlage zufolge bei 82,3 Jahren. Knapp die Hälfte (1.016) der 2.064 Eisenbahnbrücken ist älter als 90 Jahre.