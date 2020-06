Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Kleine Anfrage - 26.06.2020 (hib 671/2020)

Berlin: (hib/JOH) Wie die Bundesregierung die Weltgesundheitsorganisation (WHO) dabei unterstützen will, eine gerechte Verteilung der Impfstoffe gegen den neuartigen SARS-CoV-2-Erreger zu koordinieren, will die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/20177) wissen. Außerdem fragen die Abgeordneten, inwieweit sie sich an der Erweiterung von Herstellungskapazitäten für einen Impfstoff in den am wenigsten entwickelten Ländern (LDC) beteiligt und ob aufgrund der Corona-Pandemie bestehende und/oder geplante Impfkampagnen durch internationale Organisationen oder internationale Impfallianzen gestoppt wurden.