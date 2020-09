Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 07.09.2020 (hib 912/2020)

Berlin: (hib/HAU) In der ersten Jahreshälfte 2020 gab es deutlich weniger Lkw- und Bus-Neuzulassungen (304.388) als im gleichen Zeitraum des Vorjahres (378.977). Das geht aus der Antwort der Bundesregierung (19/21804) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/21575) hervor. Besonders stark war der Einbruch bei den Neuzulassungen in den Monaten März (2019: 69.719; 2020: 49.990), April (2019: 69.218; 2020: 41.239) und Mai (2019:72.228; 2020: 53.983). Im Juni 2020 stieg die Zahl der Neuzulassungen der Vorlage zufolge auf 61.678 an (Juni 2019: 66.666).