Förderung des "Institute for Advanced Sustainability Studies"

Berlin: (hib/ROL) Nach der Zusammenarbeit der Bundesregierung und externen Interessenträgern, speziell nach dem "Institute for Advanced Sustainability Studies" (IASS), erkundigt sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/23658). Die Fraktion möchte gerne wissen, welche Forschungseinrichtungen institutionelle Zuwendungen aus dem Bundeshaushalt erhalten und ob sie in Themenbereichen arbeiten, die mit denen des IASS vergleichbar sind. Ferner fragen die Abgeordneten, wann das Ergebnis der zweiten Evaluierung vorliegt, nachdem die Bundesregierung in (19/0326) die Evaluierung für den Sommer 2020 angekündigt habe.

Die Gründung des in Potsdam ansässigen "Institute for Advanced Sustainability Studies" (IASS) geht laut FDP-Fraktion auf das Nobelpreisträger Symposium "Global Sustainability - A Nobel Cause" im Jahr 2007 zurück. Ziel sei es, eine neue Form der Interaktion zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu etablieren. Auf Initiative der Bundesregierung, der Regierung des Landes Brandenburg und der Allianz der Wissenschaftsorganisationen sei die Gründung 2009 als eingetragener Verein erfolgt. Seit dem 1. April 2009 unterstütze das Bundesministerium für Bildung und Forschung das IASS im Rahmen von Projektförderungen.