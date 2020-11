Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 09.11.2020 (hib 1209/2020)

Berlin: (hib/HAU) Für die Schifffahrt auf der Mosel interessiert sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/23594). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, wie hoch in den vergangenen Jahren die Einnahmen für den Bund im Zusammenhang mit der Erhebung der Befahrensabgabe an der Mosel waren. Gefragt wird auch, welche Hürden die Bundesregierung für eine Abschaffung der Schifffahrtsabgaben auf der Mosel sieht.