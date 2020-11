Straftaten an Thüringer Bahnhöfen und Flughäfen

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 10.11.2020 (hib 1217/2020)

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, wie sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Anzahl monatlich registrierter Straftaten seit dem Januar 2017 an den Bahnhöfen der 25 bevölkerungsreichsten Städte Thüringens sowie an den Thüringer Flughäfen entwickelt hat. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/23899) unter anderem danach, wie hoch dabei jeweils der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger war.