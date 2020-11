Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 10.11.2020 (hib 1217/2020)

Berlin: (hib/STO) Wie viele Schusswaffen Bundesministerien und -behörden seit 2017 bei Unternehmen mit Sitz oder Produktionsstandort in Thüringen erworben haben, will die AfD-Fraktion von der Bundesregierung erfahren. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/23907) unter anderem danach, von welchem Hersteller diese Schusswaffen stammen.