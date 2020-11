Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 11.11.2020 (hib 1219/2020)

Berlin: (hib/STO) Nach der Zahl der Asylbewerber, die sich "nach den zuletzt vorliegenden Daten in einem Asylverfahren in Thüringen" befanden, erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/24065). Auch will sie unter anderem wissen, wie viele Asylanträge im Zeitraum vom 1. April 2020 bis 30. September 2020 anerkannt beziehungsweise abgelehnt wurden.