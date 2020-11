Erfassung von Gewalt in Jobcentern

Arbeit und Soziales/Antwort - 11.11.2020 (hib 1224/2020)

Berlin: (hib/CHE) Die Bundesregierung hat im Sommer dieses Jahres die Durchführung einer Studie zum Thema Gewalt gegen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes ausgeschrieben. In diesem Zusammenhang werde auch die spezifische Situation in den Jobcentern untersucht, wie die Bundesregierung in einer Antwort (19/23893) auf eine Kleine Anfrage (19/23496) der FDP-Fraktion ausführt. Die Erteilung des Zuschlags, von welcher Institution diese Studie durchgeführt werde, stehe kurz bevor, schreibt die Regierung.