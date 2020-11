Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Kleine Anfrage - 12.11.2020 (hib 1227/2020)

Berlin: (hib/CHB) Die Zusammenarbeit der Bundesregierung mit dem World Wildlife Fund For Nature (WWF) thematisiert die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/24097). Wissen will sie unter anderem, ob dem WWF Deutschland von 2017 bis 2020 Mittel aus dem Bundeshaushalt zuflossen und welche Nachweise zur zweckentsprechenden Verwendung der WWF beibrachte.