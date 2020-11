Arbeit und Soziales/Kleine Anfrage - 13.11.2020 (hib 1231/2020)

Berlin: (hib/CHE) Die AfD-Fraktion hat eine Kleine Anfrage (19/24113) zur Ausgleichsabgabe gestellt. Diese müssen Betriebe bezahlen, wenn sie nicht die gesetzlich vorgeschriebene Quote von schwerbehinderten Menschen beschäftigen. Die AfD möchte von der Bundesregierung unter anderem wissen, wie viele Unternehmen in welcher Größe die Quote erfüllen.