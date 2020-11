AfD fordert Studie zu Beschwerden durch Druckwellen

Verteidigung/Antrag - 19.11.2020 (hib 1277/2020)

Berlin: (hib/AW) Die AfD-Fraktion fordert die Bundesregierung auf, eine wissenschaftliche Studie zum gesundheitlichen Risiko für Soldaten durch Druckwellen anfertigen zu lassen. Seit Jahren klagten Soldaten, die in der Artillerie, den Spezialkräften oder im Rahmen anderer Tätigkeiten regelmäßig kleineren Detonationen ausgesetzt sind, über gesundheitliche Beschwerden, heißt es im entsprechenden Antrag der Fraktion (19/24392). So käme es bei den betroffenen Soldaten zu Symptomen wie Erschöpfung, Gedächtnisverlust, Kopfschmerzen und einer schlechteren Denkleistung. Im Rahmen der Studie sollen auch Handlungsempfehlungen zum Schutz der Soldaten erarbeitet werden, die aber in einem angemessenen Verhältnis zur Machbarkeit und den Erfordernissen des Dienstes stehen.