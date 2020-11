Informations- und Aufklärungskampagne zu KI gefordert

Ausschuss Digitale Agenda/Antrag - 20.11.2020 (hib 1280/2020)

Berlin: (hib/LBR) Die AfD-Fraktion fordert die Durchführung einer Informations- und Aufklärungskampagne für die Bevölkerung zu den Funktions- und Wirkmechanismen Künstlicher Intelligenz (KI) durch die Bundesregierung. Diese Kampagne solle sich "bewusst an die Bevölkerung in ihrer Breite richten", damit vor allem jene Menschen erreicht werden, die noch nicht in Kontakt mit KI gekommen seien, schreibt die Fraktion in einem Antrag (19/24421). Die Kampagne solle das Vertrauen der Bürger in die Technologie fördern, "das gesamte Spektrum an KI-Lösungen thematisieren" und zum Ziel haben, mindestens fünf Prozent der Bevölkerung zu KI-Lösungen zu schulen und weiterzubilden.