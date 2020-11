Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 24.11.2020 (hib 1295/2020)

Berlin: (hib/STO) Nach der Zahl der in den Jahren 2015 bis 2019 im Bereich des Strafrechts tatverdächtigen „Asylzuwanderer“ erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/24315). Auch will sie wissen, wie hoch die entsprechende Zahl sonstiger nicht-deutscher Tatverdächtiger war. Ferner fragt sie nach der entsprechenden Zahl der Tatverdächtigen mit deutscher Staatsbürgerschaft. Zudem möchte sie den jeweiligen prozentualen Anteil dieser Personengruppen an der Gesamtzahl aller erfassten Tatverdächtigen erfahren.