Mehrkindfamilien im Fokus der AfD

Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Kleine Anfrage - 25.11.2020 (hib 1306/2020)

Berlin: (hib/AW) Die AfD verlangt Auskunft über die Situation von Mehrkindfamilien in Deutschland. In einer Kleinen Anfrage (19/24417) will sie unter anderem erfahren, wie viele Frauen und Männer derzeit Mütter und Väter von drei oder mehr Kindern sind und wie viele Kinder zwischen 2000 und 2020 in einer Mehrkindfamilie aufgewachsen sind. Zudem erkundigt sie sich nach dem gesellschaftlichen Ansehen von Mehrkindfamilien.