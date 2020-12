Süßungsmittel in Erfrischungsgetränken

Ernährung und Landwirtschaft/Antwort - 01.12.2020 (hib 1333/2020)

Berlin: (hib/EIS) Der Einsatz von Süßungsmitteln bei Erfrischungsgetränken kann eine Möglichkeit sein, die Zucker- und somit auch Gesamtenergiezufuhr kurzfristig zu verringern. Speziell bei Kindern besteht noch Forschungsbedarf, ob der Ersatz von Zucker durch Süßungsmittel bei Erhalt der Gesamtsüße sinnvoll ist und langfristig zu einer Senkung der Zucker- beziehungsweise Energiezufuhr beitragen kann. Kinder können sich an einen hohen Süßgeschmack gewöhnen und Präferenzen für ähnlich süße Lebensmittel entwickeln, heißt es in einer Antwort (19/24560) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (19/24240) der AfD-Fraktion. Daher könnten Kinder, die an eine geringere Süße gewohnt sind, auch langfristig weniger zuckerärmere Lebensmittel bevorzugen und verzehren.