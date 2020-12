FDP-Fraktion fragt nach Entwicklung der Wolfspopulation

Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Kleine Anfrage - 01.12.2020 (hib 1333/2020)

Berlin: (hib/CHB) Die steigende Zahl der Wölfe in Deutschland thematisiert die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/24771). Diese Abgeordneten wollen unter anderem wissen, wie hoch der Anstieg der zentraleuropäischen Wolfspopulationen in den letzten zehn Jahren gewesen ist, und erkundigen sich, wie der strenge Schutz des Wolfes innerhalb der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie begründet ist.