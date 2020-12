Forschungsprojekt zu Wohnungskäufen durch Ausländer

Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen/Antwort - 01.12.2020 (hib 1334/2020)

Berlin: (hib/PEZ) Die Bundesregierung will mittels eines Forschungsvorhabens Informationen über ausländische Wohnungskäufer auf dem deutschen Immobilienmarkt erhalten. Es gehe um fundierte Daten darüber, in welchem Umfang und in welchen Wohnungsmärkten ausländische Personen Wohnimmobilien in Deutschland erwerben, erklärt sie in der Antwort (19/24338) auf eine Kleine Anfrage (19/24139) der FDP-Fraktion. Auch Art der Immobilie und die angestrebte Nutzung seien interessant. "Diese Informationen dienen der Einschätzung, ob von diesen Entwicklungen wohnungsmarktrelevante Auswirkungen ausgehen und ob sich daraus politische Handlungsbedarfe ergeben", erklärt die Bundesregierung weiter. Ergebnisse sollten Mitte des kommenden Jahres vorliegen.