Inneres und Heimat/Antwort - 01.12.2020 (hib 1334/2020)

Berlin: (hib/STO) Die Anzahl monatlich registrierter Straftaten an den Bahnhöfen der 25 bevölkerungsreichsten Städte Thüringens in den Jahren 2017 bis 2019 listet die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/24674) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/23899) auf. Auch enthält die Vorlage eine Auflistung der im genannten Zeitraum am Flughafen Erfurt monatlich registrierten Straftaten.