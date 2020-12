Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 01.12.2020 (hib 1334/2020)

Berlin: (hib/PEZ) Um Netzentgelte für Strom und Gas in Hamburg geht es in einer Kleinen Anfrage (19/24588) der FDP-Fraktion. Die Abgeordneten möchten wissen, warum die Bundesnetzagentur seit 2015 die Erhöhung von Netzentgelten in Hamburg genehmigt hat.