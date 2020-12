Europa/Unterrichtung - 01.12.2020 (hib 1335/2020)

Berlin: (hib/JOH) Die Parlamentarische Versammlung des Europarates hat sich in ihrer Sitzung vom 24. bis 28. Juni 2019 in Straßburg in Dringlichkeitsdebatten unter anderem mit der Nichtzahlung der Mitgliedsbeiträge durch Russland befasst. Außerdem ging es laut einer Unterrichtung (19/24611) durch die deutsche Delegation um die Lage in Syrien und den Stopp von Gewalt und Ausbeutung gegen Migrantenkinder.