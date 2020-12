Europa/Unterrichtung - 01.12.2020 (hib 1335/2020)

Berlin: (hib/JOH) Die Parlamentarische Versammlung des Europarates hat sich in ihrer Sitzung vom 30. September bis 4. Oktober 2019 in Straßburg in Dringlichkeitsdebatten unter anderem mit der Rettung von Personen im Mittelmeer und Verletzungen demokratischer Rechte in Russland befasst. Das geht aus einer Unterrichtung (19/24612) durch die deutsche Delegation hervor, die dem Bundestag jetzt vorliegt.