Einsatzbereitschaft des Flugabwehrsystems Mantis in Mali

Verteidigung/Antwort - 02.12.2020 (hib 1340/2020)

Berlin: (hib/AW) Die Wartung und Instandsetzung des Flugabwehrsystems Mantis im Camp Castor in Mali wird durch einen dort stationierten Instandsetzungstrupp gewährleistet. Zudem würde die Einsatzbereitschaft durch einen Vorrat an Ersatzteilen im Camp und über die logistische Versorgung des Kontingentes sichergestellt. Dies teil die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/24767) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/24064) mit. Die Angaben der Regierung zum Grad der Einsatzbereitschaft von Mantis und möglichen Gefährdungen bei einem Ausfall des Systems sind von der Regierung als Verschlusssache eingestuft worden und werden nicht veröffentlicht.