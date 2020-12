Kosten der Schiedsgerichtsverfahren bei der Pkw-Maut erfragt

Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 03.12.2020 (hib 1344/2020)

Berlin: (hib/HAU) Welchen Umfang an Kosten für das Schiedsgerichtsverfahren im Zusammenhang mit der gescheiterten Pkw-Maut die Bundesregierung in ihrer "vorläufigen Kostenschätzung" angenommen hat, möchte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen wissen. In einer Kleinen Anfrage (19/24537) erkundigen sich die Abgeordneten auch nach den bisher schon entstandenen Kosten.