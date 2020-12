Masterplan Ladeinfrastruktur der Bundesregierung

Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 03.12.2020 (hib 1345/2020)

Berlin: (hib/HAU) "Zwischenbilanz des Masterplans Lade- infrastruktur der Bundesregierung" lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/24500). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, wie viele öffentlich zugängliche Ladepunkte derzeit in Betrieb sind und wie viele davon seit dem Beschluss des Masterplans am 18. November 2019 in Betrieb genommen wurden. Gefragt wird auch, wie viele öffentlich zugängliche Ladepunkte nach den Planungen der Bundesregierung jährlich in Betrieb genommen werden sollen, damit das Ziel erreicht wird, bis zum Jahr 2030 eine Million öffentlich zugänglicher Ladepunkte zur Verfügung zu stellen.