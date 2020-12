FDP erfragt Zustand der Bahnhöfe in Nordrhein-Westfalen

Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 03.12.2020 (hib 1346/2020)

Berlin: (hib/HAU) Nach dem Zustand der Bahnhöfe und Empfangsgebäude an Bahnstrecken in Nordrhein-Westfalen erkundigt sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/24626). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung außerdem wissen, wie viele Bahnhöfe und Haltepunkte die Deutsche Bahn AG (DB AG) in Nordrhein-Westfalen betreibt und wie viele Bahnhöfe seit 1990 stillgelegt wurden.