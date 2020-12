Grüne thematisieren Bahnanbindung von Chemnitz

Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 03.12.2020 (hib 1346/2020)

Berlin: (hib/HAU) Die Anbindung von Chemnitz, der Kulturhauptstadt Europas 2025, an das Fernverkehrsnetz der Deutschen Bahn AG, thematisiert die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (19/24538). Wissen wollen die Abgeordneten unter anderem, ob die Bundesregierung beabsichtigt, die Stadt Chemnitz bis zum Jahr 2025 im regelmäßigen Takt an das Fernverkehrsnetz der Deutschen Bahn anzubinden. Gefragt wird auch, ob vorgesehen ist, die geplanten Maßnahmen um den Ausbau und die Elektrifizierung der Eisenbahnstrecke Leipzig-Chemnitz zeitlich vorzuziehen und bereits vor 2025 umzusetzen.