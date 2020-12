Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 04.12.2020 (hib 1352/2020)

Berlin: (hib/EIS) Die FDP-Fraktion befasst sich in einer Kleinen Anfrage (19/24665) mit der Stillfreundlichkeit in Deutschland, weil sich in den letzten Jahren ein Rückgang der Stillquote beobachten lasse. Die Liberalen wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, welche statistischen Daten zur Stillquote und zum Stillverhalten erhoben wurden.