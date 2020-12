Umsetzung des Nationalen Programms für mehr Transparenz

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Kleine Anfrage - 04.12.2020 (hib 1353/2020)

Berlin: (hib/JOH) Welche Referate des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in welchem Umfang an der Umsetzung des Zweiten Nationalen Aktionsplans (NAP) beteiligt sind und wie die Bundesregierung Transparenz in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit definiert, will die AfD-Fraktion mittels einer Kleinen Anfrage (19/24759) erfahren. Ziel des NAP ist es, das Regierungs- und Verwaltungshandeln transparent zu gestalten und somit die Rechenschaftspflicht gegenüber den Bürgern zu stärken.