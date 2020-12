Zahl aus der Haft entlassener Dschihadisten erfragt

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 04.12.2020 (hib 1354/2020)

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, wie viele verurteilte Dschihadisten im vergangenen Jahr aus deutschen Haftanstalten entlassen worden sind und wie viele es im laufenden Jahr sein werden. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/24790) danach, welche "Prozeduren wie zum Beispiel Ausstiegs- und Deradikalisierungsprogramme" zu Haftstrafen verurteilte Dschihadisten in Deutschland standardmäßig in der Haft durchlaufen.