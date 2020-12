BpB-CD ,Heimatlieder aus Deutschland'

Inneres und Heimat/Antwort - 07.12.2020 (hib 1358/2020)

Berlin: (hib/STO) Über die bei der Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) erhältliche CD "Heimatlieder aus Deutschland" informiert die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/24820) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/24329). Kriterium für die Auswahl der auf der CD enthaltenen Titel war danach, "dass es sich um Musik in Deutschland lebender Künstler handelt, die in den Herkunftsländern früherer so genannter ,Gastarbeiter' (Bundesrepublik) oder ,Vertragsarbeiter' (DDR) wurzelt". Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels solle mittels der CD die Verknüpfung aus tradierter, in die neue Heimat Deutschland transferierter und nun auch hier beheimateter Musik bewahrt und zugänglich gemacht werden.

"Heimatlieder aus Deutschland" sind den Angaben zufolge bei der BpB als CD plus Beileger (Booklet) erhältlich. Bisher sind laut Vorlage mit Stand vom 27. November 534 Exemplare bestellt und ausgeliefert worden.