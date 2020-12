Inneres und Heimat/Antwort - 07.12.2020 (hib 1358/2020)

Berlin: (hib/STO) Um die Rückkehr von Flüchtlingen in den Irak geht es in der Antwort der Bundesregierung (19/24805) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/24324). Danach sind im Jahr 2019 mit Unterstützung des Bund-Länderprogramms REAG/GARP (Reintegration and Emigration Programme for Asylum-Seekers in Germany/Government Assisted Repatriation Programme) insgesamt 1.755 und im ersten Halbjahr 2020 nach vorläufigen Zahlen insgesamt 182 irakische Staatsangehörige freiwillig in den Irak zurückgekehrt. Wie aus der Antwort ferner hervorgeht, haben die Länder im laufenden Jahr mit Stand vom 17. November sechs Personen in den Irak abgeschoben.