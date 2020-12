Zahl der Besitzer von Waffenbesitzkarten erfragt

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 08.12.2020 (hib 1360/2020)

Berlin: (hib/STO) Die FDP-Fraktion will wissen, wie viele Besitzer von Waffenbesitzkarten es gegenwärtig in Deutschland gibt und wie viele Waffen derzeit im Nationalen Waffenregister (NWR) aufgeführt sind. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/24860) unter anderem danach, wie viele Straftaten in den Jahren 2015 bis 2019 insgesamt mit erlaubnispflichtigen Schusswaffen verübt wurden und wie viele mit im NWR registrierten Schusswaffen.