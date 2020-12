Fragen der FDP zum Sanierungsbedarf bei der Bundeswehr

Verteidigung/Kleine Anfrage - 09.12.2020 (hib 1366/2020)

Berlin: (hib/AW) Die FDP-Fraktion will über die Entwicklung der Infrastruktur und die Sanierungen in Liegenschaften der Bundeswehr informiert werden. In einer Kleinen Anfrage (19/24845) möchte sie erfahren, wie viele Beschwerden von Soldaten und zivilen Mitarbeitern über den Zustand von Liegenschaften seit 2009 bei der Bundeswehr eingegangen sind. Zudem will sie wissen, wie sich der Bedarf von Infrastrukturmaßnahmen in Höhe von 12,5 Milliarden Euro auf Heer, Luftwaffe, Marine, Streitkräftebasis, Sanitätsdienst und Cyber- und Informationsraum verteilt.