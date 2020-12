Staatsbesuche zwischen Deutschland und den USA

Auswärtiges/Antwort - 10.12.2020 (hib 1372/2020)

Berlin: (hib/AHE) Über gegenseitige Staatsbesuche sowie offizielle Besuche, Arbeits- und Terminbesuche von Regierungsmitgliedern zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika gibt die Bundesregierung in der Antwort (19/24753) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion Auskunft (19/23425). Aufgelistet werden Besuche von US-Präsidenten und Mitgliedern ihrer Kabinette in Deutschland sowie Besuche deutscher Bundespräsidenten, der Bundeskanzlerin und verschiedener Bundesministerinnen und -minister in den USA.