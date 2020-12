Effizienz der deutschen humanitären Hilfe

Auswärtiges/Antwort - 10.12.2020 (hib 1372/2020)

Berlin: (hib/AHE) Die Effizienz der humanitären Hilfe steht im Mittelpunkt der Antwort der Bundesregierung (19/23978) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/22524). Demnach werden in den entsprechenden Abteilungen des Auswärtigen Amtes pro Mitarbeiterin oder Mitarbeiter Mittel der humanitären Hilfe in Höhe von rund 28 Millionen Euro verwaltet. In Großbritannien beträgt dieser Wert 11,7 Millionen Euro, in Schweden 9 Millionen Euro und den USA 6,6 Millionen Euro. Insgesamt werden den Angaben zufolge im Auswärtigen Amt derzeit mit 76,5 Dienstposten Mittel der humanitären Hilfe in Höhe von 1,65 Milliarden Euro im Jahr verwaltet.