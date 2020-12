FDP fragt nach Cum-Ex-Nachfolgemodellen

Finanzen/Kleine Anfrage - 10.12.2020 (hib 1372/2020)

Berlin: (hib/HLE) Ob es Nachfolgemodelle von Cum-Ex-Geschäften gibt, möchte die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/24853) erfahren. Die Bundesregierung wird gefragt, ob sie ausschließen kann, dass seit der OGAW-4-Gesetzesänderung keine Cum-Ex-Geschäfte mehr in abgewandelter Form am Markt durchgeführt werden. Unter Berufung auf Presseberichte und Angaben von Sachverständigen einer öffentlichen Anhörung des Finanzausschuss schreiben die Abgeordneten in der Vorbemerkung zur Kleinen Anfrage, dass bis heute Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäfte in mutierter Form am Markt anzutreffen seien.