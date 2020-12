Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 15.12.2020 (hib 1389/2020)

Berlin: (hib/STO) "Sprengstoffbesitz und Sprengstoffeinsatz von und durch Neonazis" thematisiert die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/25094). Darin erkundigt sie sich unter anderem danach, in wie vielen Fällen bei Straf- und Gewalttaten gegen Asylunterkünfte, die sich in den Jahren 2019 und 2020 ereigneten, von den Tätern Sprengstoff verwendet wurde.