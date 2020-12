FDP: Potenzialanalyse-System (PotAS) muss besser werden

Sport/Antrag - 17.12.2020 (hib 1402/2020)

Berlin: (hib/HAU) Aus Sicht der FDP-Fraktion muss das neu geschaffene Potenzialanalyse-System (PotAS), "Herzstück" der im Jahr 2016 vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI und dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) beschlossenen Leistungssportreform, verbessert werden. In einem Antrag (19/25243), der am Donnerstag auf der Tagesordnung des Bundestages steht, wird die Bundesregierung aufgefordert, "in Abstimmung mit dem DOSB" unter anderem dafür zu sorgen, dass hinsichtlich der Prozessentwicklung und Wirksamkeit von PotAS sowie der Bewertungen der Kommission mehr Transparenz gegenüber Spitzensportverbänden und Öffentlichkeit und damit eine bessere Diskussionsgrundlage geschaffen wird. Außerdem müsse eine Verbindlichkeit der Ergebnisse des Analysesystems angestrebt werden, um die Verteilung der Fördermittel des Bundes fairer und transparenter zu gestalten.