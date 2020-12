Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 17.12.2020 (hib 1403/2020)

Berlin: (hib/EIS) Die AfD-Fraktion erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (19/24957) über Unterstützungsleistungen für Zirkusbetreiber und ihre Zirkustiere während des Lockdowns. Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, wie viele Zirkusse in diesem Jahr in welchen Zeiträumen aufgrund der Corona-Maßnahmen ihren Betrieb einstellen mussten.