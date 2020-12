Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 17.12.2020 (hib 1403/2020)

Berlin: (hib/EIS) Eine mögliche Gefährdung des deutschen Zuckerrübenanbaus thematisiert die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/24963). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, wie sich die Zahl der Betriebe, die Zuckerrüben in Deutschland anbauen, in den vergangenen zehn Jahren entwickelt hat.