Prüfer der BaFin bei Finanzinstituten

Finanzen/Antwort - 21.12.2020 (hib 1410/2020)

Berlin: (hib/HLE) Insgesamt 105 Beschäftigte der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nehmen regelmäßig an Vor-Ort-Prüfungen von Banken und Finanzdienstleistern teil. Dies teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/24763) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (19/24252) mit. Im Geschäftsbereich Bankenaufsicht würden 22 Beschäftigte regelmäßig bei Vor-Ort-Prüfungen von Banken und Finanzdienstleistern teilnehmen. Wie die Bundesregierung in der Antwort weiter mitteilt, erfolgt die laufende Überwachung der Institute durch die Deutsche Bundesbank.