Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen/Kleine Anfrage - 22.12.2020 (hib 1413/2020)

Berlin: (hib/PEZ) Die FDP-Fraktion erkundigt sich in Kleinen Anfrage (19/24934, 19/24932) nach dem Immobilienmarkt und der Mietsituation in Baden-Württemberg und in Mecklenburg-Vorpommern. Dabei geht es den Abgeordneten um die Entwicklung von Angebotsmieten, Nettokaltmieten und die Wohnkostenbelastung.