Psychosoziale Unterstützung bei Entwicklungszusammenarbeit

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Antwort - 23.12.2020 (hib 1414/2020)

Berlin: (hib/JOH) Die Bundesregierung betont die Bedeutung psychosozialer Unterstützung im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit und arbeitet daher auf diesem Gebiet mit diversen Nichtregierungsorganisationen zusammen. Das schreibt die Bundesregierung in einer Antwort (19/24978) auf eine Kleine Anfrage (19/24187) der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Unter anderem habe die Sonderinitiative des Bundesministeriums für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (BMZ) "Fluchtursachen bekämpfen - Flüchtlinge reintegrieren" seit 2014 mehr als 60 Projekte zu psychosozialer Unterstützung oder Projekte mit Elementen psychosozialer Unterstützung gefördert. Das Gesamtvolumen der Projekte habe mehr als 400 Millionen Euro betragen.

Im laufenden Portfolio der strukturbildenden Übergangshilfe würden aktuell 43 Vorhaben implementiert, die unter anderem psychosoziale Unterstützungsmaßnahmen umsetzten, heißt es in der Antwort weiter. Auch unterstütze die Bundesregierung Maßnahmen zur psychischen Gesundheit und der psychosozialen Unterstützung (MHPSS) in zahlreichen Projekten der humanitären Hilfe insbesondere auch in Programmen für Flüchtlinge und gewaltsam Vertriebene des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR. Die Vorhaben verfolgten grundsätzlich einen weiter gefassten Ansatz, der sowohl auf Reintegration als auch auf die Schaffung längerfristiger Perspektiven abziele.