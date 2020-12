Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Kleine Anfrage - 23.12.2020 (hib 1414/2020)

Berlin: (hib/JOH) Nach der Rolle des Deutschen Volkshochschul-Verbands International (DVV International) in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit (EZ) erkundigt sich die AfD-Fraktion erneut in einer Kleinen Anfrage (19/25088). Unter anderem wollen die Abgeordneten von der Bundesregierung wissen, was genau diese als "non-formale Jugend- und Erwachsenenbildung" in der EZ definiert und welche Maßnahmen und Vorhaben mit dem DVV International als Durchführungspartner aus Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung finanziert werden.