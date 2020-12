Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Kleine Anfrage - 23.12.2020 (hib 1414/2020)

Berlin: (hib/JOH) Um die Versorgungslage der Bevölkerung in den Sektoren Wasser, Nahrung und Energie in Sambia und Botsuana geht es in zwei Kleinen Anfragen (19/25153, 19/24956) der AfD-Fraktion. Unter anderem fragen die Abgeordneten nach den Trinkwasservorräten und Maßnahmen der Bundesregierung in den jeweiligen Bereichen und Ländern.